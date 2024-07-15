На юге Армении произошло землетрясение магнитудой 3,5
15 июля 202411:14
Землетрясение магнитудой 3,5 зарегистрировали в Сюникской области на юге Армении. Об этом сообщило МВД республики.
По данным ведомства, территориальная служба сейсмической защиты зафиксировала толчки в 10:52 по местному времени в 14 км севернее города Каджаран. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.
Отмечается, что жители Каджарана, а также городов Агарак, Мегри, Капан ощутили толчки интенсивностью 4 балла.
Ранее землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Пакистане, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На юге Армении произошло землетрясение магнитудой 3,5
- В Госдуму внесли законопроект о штрафах за преследование
- Рогов: ВСУ потеряли более 80% захваченных при контрнаступлении территорий
- Двое мужчин ранены при атаке БПЛА в Белгородской области
- В Иране возобновило деятельность посольство Азербайджана
- Премьер-министр Эстонии Каллас подала в отставку
- Духовная делегация Татарстана попала под обстрел в зоне СВО
- Мошенники начали вымогать деньги у россиян под видом коммунальщиков
- В Москве закроют на реконструкцию Ленинградский вокзал
- Брокеры стали самыми высокооплачиваемыми офисными работниками
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru