На юге Армении произошло землетрясение магнитудой 3,5

По данным ведомства, территориальная служба сейсмической защиты зафиксировала толчки в 10:52 по местному времени в 14 км севернее города Каджаран. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.

Отмечается, что жители Каджарана, а также городов Агарак, Мегри, Капан ощутили толчки интенсивностью 4 балла.

Ранее землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Пакистане, пишет «Свободная пресса».

