Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в провинции Алеппо

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в сирийской провинции Алеппо, сообщает информационное агентство SANA.

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По данным сейсмологического центра, на которые ссылается агентство, сейсмособытие было зафиксировано в 12:04 мск примерно в 239 км к северо-востоку от административного центра провинции.

Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.

Ранее глава турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер заявил, что в результате землетрясения в Малатье погиб один человек погиб, сообщает НСН.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СирияАлеппоЗемлетрясение
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