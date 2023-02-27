Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в провинции Алеппо

По данным сейсмологического центра, на которые ссылается агентство, сейсмособытие было зафиксировано в 12:04 мск примерно в 239 км к северо-востоку от административного центра провинции.

Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.

Ранее глава турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер заявил, что в результате землетрясения в Малатье погиб один человек погиб, сообщает НСН.