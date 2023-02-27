Один человек погиб в Турции в результате нового землетрясения

Глава турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер заявил, что в результате землетрясения в Малатье погиб один человек погиб, сообщает РИА Новости.

На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6

По его словам, различные травмы получили 69 человек.

«Мы получили более 20 сообщений об обрушении зданий. Ведутся активные поисково-спасательные мероприятия», - добавил Сезер.

Ранее в AFAD заявили, что число погибших в результате разрушительных землетрясений 6 февраля в Турции достигло 44 374 человек, сообщает RT.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
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