Один человек погиб в Турции в результате нового землетрясения
Глава турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер заявил, что в результате землетрясения в Малатье погиб один человек погиб, сообщает РИА Новости.
По его словам, различные травмы получили 69 человек.
«Мы получили более 20 сообщений об обрушении зданий. Ведутся активные поисково-спасательные мероприятия», - добавил Сезер.
Ранее в AFAD заявили, что число погибших в результате разрушительных землетрясений 6 февраля в Турции достигло 44 374 человек, сообщает RT.
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