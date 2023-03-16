Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Иране

По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 61 км. Эпицентр находился в 27 км к юго-востоку от города Хой и в 99 км к северу от города Урмия, в которых проживают более 175 тысяч и более 577 тысяч жителей, соответственно.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Ранее Байкальский филиал единой геофизической службы СО РАН. зафиксировал на севере Иркутской области землетрясение интенсивностью до четырёх баллов, сообщает НСН.



