Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Иране
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на северо-западе Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 61 км. Эпицентр находился в 27 км к юго-востоку от города Хой и в 99 км к северу от города Урмия, в которых проживают более 175 тысяч и более 577 тысяч жителей, соответственно.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Ранее Байкальский филиал единой геофизической службы СО РАН. зафиксировал на севере Иркутской области землетрясение интенсивностью до четырёх баллов, сообщает НСН.
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