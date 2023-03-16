Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 49 тысяч человек
16 марта 202313:40
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 49 тысяч человек, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Он отметил, что ранеными официально числятся 115 тысяч граждан. В общей сложности от катастрофы пострадали 14 миллионов человек.
Власти планируют построить 610 тысяч домов, добавил Эрдоган во время выступления на саммите Организации тюркских государств, проходящем в турецкой столице.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru