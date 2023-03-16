Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 49 тысяч человек

Он отметил, что ранеными официально числятся 115 тысяч граждан. В общей сложности от катастрофы пострадали 14 миллионов человек.

Власти планируют построить 610 тысяч домов, добавил Эрдоган во время выступления на саммите Организации тюркских государств, проходящем в турецкой столице.

