Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Камчатки
Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали в акватории Тихого океана у берегов Камчатки. Об этом сообщило главное управление МЧС по Камчатскому краю.
«По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, ранним утром 10 февраля в акватории Тихого океана зарегистрировано неощущаемое сейсмособытие», — указали в ведомстве.
Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана в 40 км к юго-западу от села Никольское, очаг располагался на глубине 40 км. В населенных пунктах подземные толчки не ощущались.
Ранее землетрясение магнитудой 4,7 произошло у японского острова Хоккайдо, толчки ощутили на Курилах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru