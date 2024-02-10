Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Камчатки

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали в акватории Тихого океана у берегов Камчатки. Об этом сообщило главное управление МЧС по Камчатскому краю.

У Гавайских островов произошло землетрясение магнитудой 6,3

«По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, ранним утром 10 февраля в акватории Тихого океана зарегистрировано неощущаемое сейсмособытие», — указали в ведомстве.

Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана в 40 км к юго-западу от села Никольское, очаг располагался на глубине 40 км. В населенных пунктах подземные толчки не ощущались.

Ранее землетрясение магнитудой 4,7 произошло у японского острова Хоккайдо, толчки ощутили на Курилах.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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