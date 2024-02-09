У Гавайских островов произошло землетрясение магнитудой 6,3
9 февраля 202423:58
В районе Гавайских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Информации о пострадавших и разрушениях нет. На островах не объявляли угрозу цунами.
По данным Геологической службы, эпицентр находился в 90 километрах от города Хило с населением 43 тысячи человек. Очаг располагался на глубине 10 километров.
В американском штате Оклахома 3 февраля произошло землетрясение магнитудой 5,5. Пострадавших и разрушений нет, передает «Радиоточка НСН».
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- У Гавайских островов произошло землетрясение магнитудой 6,3
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru