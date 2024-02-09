У Гавайских островов произошло землетрясение магнитудой 6,3

В районе Гавайских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщила Геологическая служба США.

В Сальвадоре произошло землетрясение магнитудой 5,7

Информации о пострадавших и разрушениях нет. На островах не объявляли угрозу цунами.

По данным Геологической службы, эпицентр находился в 90 километрах от города Хило с населением 43 тысячи человек. Очаг располагался на глубине 10 километров.

В американском штате Оклахома 3 февраля произошло землетрясение магнитудой 5,5. Пострадавших и разрушений нет, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЗемлетрясениеГавайи

Горячие новости

Все новости

партнеры