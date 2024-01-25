Землетрясение магнитудой 4,7 у японского острова Хоккайдо ощутили на Курилах
Землетрясение магнитудой 4,7 у японского острова Хоккайдо ощутили на Курилах. Толчки зафиксировали 25 января, передает РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову.
Толчки ощутили жители села Малокурильское на курильском острове Шикотан. Пострадавших и разрушений нет.
Последний раз землетрясение на Курилах (6,5) было зафиксировано в конце декабря. Подземные толчки произошли в 9:15 UTC (12:15 мск). Эпицентр землетрясения находился в 107 километрах юго-восточнее города Курильска. Очаг располагался на глубине 13 километров.
Два землетрясения зафиксировали ночью 25 января в Алма-Ате, эпицентр подземных толчков располагался на территории Китая. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Алма-Атинской области, передает «Радиоточка НСН».
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