Землетрясение магнитудой 5,0 произошло около Курильских островов
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у побережья Курильских островов, сообщает Единая геофизическая служба РАН.
Отмечается, что землетрясение магнитудой 5,0 было зарегистрировано 17 февраля в 22.38 (14.38 мск).
Ранее российские ученые нашли способ предсказывать место землетрясения. На данный момент ученые тестируют этот новый подход и проверяют его в различных геодинамических условиях. Заявка на регистрацию изобретения и выдачу патента уже подана в «Роспатент», отмечает «Наука в Сибири».
Издание отмечает, что регионы Северного Кавказа, Прибайкалья и Дальнего Востока имеют высокую сейсмическую активность, в связи с чем там возможны землетрясения магнитудой до 8-10 баллов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru