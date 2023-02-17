Землетрясение магнитудой 5,0 произошло около Курильских островов

Отмечается, что землетрясение магнитудой 5,0 было зарегистрировано 17 февраля в 22.38 (14.38 мск).

Ранее российские ученые нашли способ предсказывать место землетрясения. На данный момент ученые тестируют этот новый подход и проверяют его в различных геодинамических условиях. Заявка на регистрацию изобретения и выдачу патента уже подана в «Роспатент», отмечает «Наука в Сибири».

Издание отмечает, что регионы Северного Кавказа, Прибайкалья и Дальнего Востока имеют высокую сейсмическую активность, в связи с чем там возможны землетрясения магнитудой до 8-10 баллов.





