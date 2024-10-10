Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на Камчатке

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в 5:22 утра 10 октября (20:22 9 октября мск) в Камчатском крае. Об этом сообщил портал краевого филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3

Отмечается, что очаг землетрясения находился на глубине 58 км, а эпицентр — в 95 километрах от краевого центра Петропавловска-Камчатского.

Также более слабые подземные толчки магнитудой 3,5 и 3,6 фиксировались в 02:30 и 03:18 (время местное) соответственно.

Ранее землетрясение магнитудой 3,6 зарегистрировали в Ингушетии.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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