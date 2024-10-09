В Ингушетии произошло землетрясение магнитудой 3,6

Землетрясение магнитудой 3,6 зарегистрировали в Ингушетии. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3

По данным специалистов, подземные толчки зафиксировали в 08:57 мск. Землетрясение произошло в 17 километрах юго-восточнее Назрани. Его очаг располагался на глубине 5 километров.

Ранее на севере Бурятии произошли два землетрясения подряд магнитудой около 4, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ИнгушетияЗемлетрясение

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