На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3

На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3, сообщает местный филиал геофизической службы РАН

Уточняется, что эпицентр находился в 128 км от Петропавловска-Камчатского на глубине около 40 км. По данным регионального главка МЧС, в краевом центре ощущались толчки силой до четырех баллов. О пострадавших и разрушениях не сообщалось, угроза цунами не наблюдается.

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В начале сентября землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировали в Авачинском заливе у побережья Камчатки. Эпицентр подземных толчков находился в 98 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. В ряде районов города могло ощущаться землетрясение силой до трех баллов.

Ранее землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали в Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области. Толчки произошли 20 сентября в 00:01 (19 сентября в 20:01 мск). Специалисты МЧС обследовали территорию в 50-километровой зоне от эпицентра землетрясения, разрушений социально-значимых объектов нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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