На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3

В начале сентября землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировали в Авачинском заливе у побережья Камчатки. Эпицентр подземных толчков находился в 98 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. В ряде районов города могло ощущаться землетрясение силой до трех баллов.

Ранее землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали в Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области. Толчки произошли 20 сентября в 00:01 (19 сентября в 20:01 мск). Специалисты МЧС обследовали территорию в 50-километровой зоне от эпицентра землетрясения, разрушений социально-значимых объектов нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

