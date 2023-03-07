Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали в Турции
Турецкий департамент по ЧС заявил, что в провинции Кайсери в центральной части страны было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9.
В сообщении говорится, что эпицентр подземных толчков находился в уезде Инджесу, очаг залегал на глубине 12,8 км. Отмечается, что сейсмособытие ощущалось и в соседних провинциях.
Данных о погибших, пострадавших и разрушенных зданиях не поступали.
Ранее официальный представитель Программы развития ООН в Турции Луиза Винтон заявила, что ущерб, нанесенный республике землетрясениями, может превысить 100 млрд долларов, сообщает НСН.
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