Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Турции близ границы с Сирией
Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали в Турции неподалеку от границы с Сирией. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным специалистов, эпицентр землетрясения располагался в 14 км северо-восточнее города Антакья (население около 210 тысяч человек). Очаг подземных толчков находился на глубине 10 км.
Данных о пострадавших или разрушениях не приводится.
На юго-востоке Турции 6 февраля произошло мощное землетрясение, подземные толчки также затронули территорию Сирии. В результате стихийного бедствия в обеих странах погибли более 53 тысяч человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru