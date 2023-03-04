Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Турции близ границы с Сирией

По данным специалистов, эпицентр землетрясения располагался в 14 км северо-восточнее города Антакья (население около 210 тысяч человек). Очаг подземных толчков находился на глубине 10 км.

Данных о пострадавших или разрушениях не приводится.

На юго-востоке Турции 6 февраля произошло мощное землетрясение, подземные толчки также затронули территорию Сирии. В результате стихийного бедствия в обеих странах погибли более 53 тысяч человек.

