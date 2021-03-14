Землетрясение магнитудой 3,6 произошло под Новороссийском

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, жертв и разрушений нет, жалоб от населения не поступало. Специалисты отмечают, что толчки жителями не ощущались, сообщает ТАСС.

«Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме», - говорится в официальном сообщении ведомства.

В Новороссийске, по данным администрации города, аналогично стабильная обстановка.

«По информации, полученной от специалиста Геофизической службы станции г. Анапа в 01.15 14.03.2021 произошло сейсмическое событие в акватории Черного моря Краснодарского края в 36 км от Анапы... на глубине 10 км амплитудой 3,7-3,8», - уточнили в пресс-службе.

Напомним, в России ведется разработка система «Безопасный город», которая позволит создать первый федеральный рейтинг безопасности городов, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Ростех». В нем будет отображаться информация о различных рисках, например, о землетрясениях, авариях на тепло- и энергосетях.

