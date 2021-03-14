Землетрясение магнитудой 3,6 произошло под Новороссийском
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 3,6. Подземные толки зафиксированы в 25 км от Новороссийска и 22 км от поселка Мысхако, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) в воскресенье.
Известно, что землетрясение произошло в 01:15 (мск).
По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, жертв и разрушений нет, жалоб от населения не поступало. Специалисты отмечают, что толчки жителями не ощущались, сообщает ТАСС.
«Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме», - говорится в официальном сообщении ведомства.
В Новороссийске, по данным администрации города, аналогично стабильная обстановка.
«По информации, полученной от специалиста Геофизической службы станции г. Анапа в 01.15 14.03.2021 произошло сейсмическое событие в акватории Черного моря Краснодарского края в 36 км от Анапы... на глубине 10 км амплитудой 3,7-3,8», - уточнили в пресс-службе.
Напомним, в России ведется разработка система «Безопасный город», которая позволит создать первый федеральный рейтинг безопасности городов, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Ростех». В нем будет отображаться информация о различных рисках, например, о землетрясениях, авариях на тепло- и энергосетях.
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