У берегов Камчатки произошло землетрясение в 5,4 баллов

В акватории Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

Известно, что эпицентр находился от Петропавловска-Камчатского на расстоянии 264 км на глубине 10 км, отмечает Газета.ru.

Данные о пострадавших и разрушениях отсутствуют, отмечает РЕН ТВ.

Ранее в воскресенье стало известно, что в результате нескольких землетрясений на острове Сулавеси в Индонезии погибли 56 человек.

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ФОТО: flickr.com
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