Шесть человек пострадали в результате украинского обстрела Волновахи

В результате обстрела Волновахи со стороны Украины пострадали шесть человек, сообщила диспетчерская служба ГО и ЧС администрации Волновахского района в своем Telegram-канале.

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Уточняется, что всех раненных госпитализировали в местную больницу.

Ранее ВСУ обстреляли село Уразово под Белгородом из систем реактивного залпового огня, были повреждены около 30 частных домовладений, напоминает ОТР.

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Фото: t.me/gubernator_46
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