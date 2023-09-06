Шесть человек пострадали в результате украинского обстрела Волновахи
6 сентября 202316:55
В результате обстрела Волновахи со стороны Украины пострадали шесть человек, сообщила диспетчерская служба ГО и ЧС администрации Волновахского района в своем Telegram-канале.
Уточняется, что всех раненных госпитализировали в местную больницу.
Ранее ВСУ обстреляли село Уразово под Белгородом из систем реактивного залпового огня, были повреждены около 30 частных домовладений, напоминает ОТР.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru