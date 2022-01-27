Зеленский призвал сделать выводы после стрельбы в Днепре

Президент Украины Владимир Зеленский призвал сделать кадровые выводы из-за стрельбы в Днепре. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ждет от правоохранительных органов всю информацию для общества о расстреле людей и выяснения причин преступления.

Зеленский подчеркнул, что правонарушителя уже задержали. Он также выразил слова соболезнования близким погибших, отметив, что им будет оказана вся необходимая помощь.