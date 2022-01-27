Зеленский призвал сделать выводы после стрельбы в Днепре
Президент Украины Владимир Зеленский призвал сделать кадровые выводы из-за стрельбы в Днепре. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Он отметил, что ждет от правоохранительных органов всю информацию для общества о расстреле людей и выяснения причин преступления.
Зеленский подчеркнул, что правонарушителя уже задержали. Он также выразил слова соболезнования близким погибших, отметив, что им будет оказана вся необходимая помощь.
Ранее СМИ сообщили, что на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий нацгвардии Артемий Рябчук 2001-го года рождения расстрелял из автомата Калашникова караул. Пять человек, включая гражданское лицо, погибли. Еще пятеро были ранены.
Злоумышленник скрылся с места происшествия, но позже его удалось задержать. Ему грозит пожизненный срок лишения свободы.
По факту случившегося против руководства Нацгвардии Украины возбудили уголовное дело о халатности.
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