Зеленский призвал сделать выводы после стрельбы в Днепре

Президент Украины Владимир Зеленский призвал сделать кадровые выводы из-за стрельбы в Днепре. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ждет от правоохранительных органов всю информацию для общества о расстреле людей и выяснения причин преступления.

Зеленский подчеркнул, что правонарушителя уже задержали. Он также выразил слова соболезнования близким погибших, отметив, что им будет оказана вся необходимая помощь.

Расстрелявшего солдат в Днепре нацгвардейца задержали

Ранее СМИ сообщили, что на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий нацгвардии Артемий Рябчук 2001-го года рождения расстрелял из автомата Калашникова караул. Пять человек, включая гражданское лицо, погибли. Еще пятеро были ранены.

Злоумышленник скрылся с места происшествия, но позже его удалось задержать. Ему грозит пожизненный срок лишения свободы.

По факту случившегося против руководства Нацгвардии Украины возбудили уголовное дело о халатности.

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ФОТО: president.gov.ua
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