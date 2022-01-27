Против руководства Нацгвардии Украины возбудили дело о халатности после стрельбы в Днепре
Уголовное дело о служебной халатности возбудили в отношении руководства Нацгвардии Украины после стрельбы в Днепре. Об этом сообщает Государственное бюро расследований страны.
Ранее стало известно, что солдат-срочник НГУ открыл стрельбу на на территории Южного автозавода «Южмаш», после чего скрылся. В результате погибли пять человек, еще пятеро пострадали. Спустя несколько часов нападавшего задержали. После трагедии было возбуждено дело о преднамеренном убийстве.
«ГБР проводит весь комплекс мер по установлению не только обстоятельств преступления, но и проведет тщательное расследование условий, через которые оно стало возможным», — заявил директор ведомства Алексей Сухачев.
По его словам, должностные лица главного управления Нацгвардии Украины небрежно относились к «военной службе при организации мероприятий по охране важных государственных объектов, объектов критической инфраструктуры, органов госвласти». Руководителям может грозить от пяти до семи лет лишения свободы.
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