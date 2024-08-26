Зеленский назвал атаку под Курском частью военно-дипломатической операции
26 августа 202405:02
Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область в рамках масштабной военно-дипломатической операции, сообщает Ura.ru со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
По его словам, все действия украинского руководства направлены на то, чтобы «заставить Россию быть готовой к справедливому миру».
Также Зеленский отметил, что Киев не готов пойти на мир с Москвой в обмен на территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru