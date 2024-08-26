Зеленский назвал атаку под Курском частью военно-дипломатической операции

По его словам, все действия украинского руководства направлены на то, чтобы «заставить Россию быть готовой к справедливому миру».

Также Зеленский отметил, что Киев не готов пойти на мир с Москвой в обмен на территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

