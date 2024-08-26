Зеленский назвал атаку под Курском частью военно-дипломатической операции

Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область в рамках масштабной военно-дипломатической операции, сообщает Ura.ru со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский записал обращение вблизи места начала атаки на Курскую область

По его словам, все действия украинского руководства направлены на то, чтобы «заставить Россию быть готовой к справедливому миру».

Также Зеленский отметил, что Киев не готов пойти на мир с Москвой в обмен на территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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