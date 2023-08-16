Здания школы и ДК повреждены при обстреле села Куршановичи под Брянском
16 августа 202310:12
Украинские войска обстреляли село Куршановичи в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Повреждены пять жилых домов, здание школы и дома культуры», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Как уточнил Богомаз, никто не пострадал, пишет Ura.ru. На месте ЧП находятся оперативные и экстренные службы.
Накануне российские военные и сотрудники ФСБ пресекли попытку проникновения украинских диверсантов в Брянскую область, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru