Здания школы и ДК повреждены при обстреле села Куршановичи под Брянском

Украинские войска обстреляли село Куршановичи в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Один человек пострадал при попытке проникновения украинской ДРГ в Брянскую область

«Повреждены пять жилых домов, здание школы и дома культуры», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Как уточнил Богомаз, никто не пострадал, пишет Ura.ru. На месте ЧП находятся оперативные и экстренные службы.

Накануне российские военные и сотрудники ФСБ пресекли попытку проникновения украинских диверсантов в Брянскую область, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: Страница губернатора Брянской области / vk.com/avbogomaz
ТЕГИ:ВСУОбстрелБрянская Область

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