Один человек пострадал при попытке проникновения украинской ДРГ в Брянскую область
Один человек пострадал при попытке проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию России в районе села Курковичи Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По его словам, пострадавший - работник сельхозпредприятия. Сейчас он находится в больнице и получает всю необходимую медицинскую помощь.
Богомаз выразил благодарность российским бойцам, назвав их защитниками.
Российские силы противовоздушной обороны в понедельник сбили два объекта в районе села Пушкарное в Белгородской области. В результате инцидента никто не пострадал, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Киргизии мужчину арестовали за службу в ЧВК «Вагнер»
- «Кинопоиск» обжалует штраф за фильмы с ЛГБТ-контентом и маркировкой «18+»
- Один человек пострадал при попытке проникновения украинской ДРГ в Брянскую область
- «Википедию» оштрафовали еще на два млн рублей за фейки об СВО
- Минобороны впервые сообщило о перехвате четырех крылатых ракет SCALP-EG
- ВС РФ нанесли удар предприятиям военной промышленности Украины
- Собянин сообщил о запуске движения по двум эстакадам на юго-востоке МКАД
- «Жадность и алчность»: Глава Дагестана назвал причины ЧП на АЗС в Махачкале
- Доллар выше 99 рублей на бирже
- Сети 5G в больших городах РФ развернут к 2035 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru