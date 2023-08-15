Один человек пострадал при попытке проникновения украинской ДРГ в Брянскую область

Один человек пострадал при попытке проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию России в районе села Курковичи Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Два человека пострадали при обстреле ВСУ села в Белгородской области

По его словам, пострадавший - работник сельхозпредприятия. Сейчас он находится в больнице и получает всю необходимую медицинскую помощь.

Богомаз выразил благодарность российским бойцам, назвав их защитниками.

Российские силы противовоздушной обороны в понедельник сбили два объекта в районе села Пушкарное в Белгородской области. В результате инцидента никто не пострадал, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ВСУДиверсияБрянская ОбластьПострадавшие

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