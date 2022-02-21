Здания двух школ в Донецке повреждены в результате обстрела ВСУ
Здания школ в двух районах Донецка были повреждены в результате обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Поступила оперативная информация о повреждении общеобразовательных учреждений и объектов гражданской инфраструктуры города Донецка в результате многочисленных ночных обстрелов со стороны ВСУ», — цитирует сообщение ТАСС.
По данным ДНР, пострадали школа №105 в Петровском и школа №56 в Киевском районах города: в частности, в зданиях повреждено остекление.
Ранее стало известно, что в результате обстрела ВСУ в Донецке погиб мирный житель, напоминает РИА ФАН. Удар украинских силовиков пришелся на остановку общественного транспорта, где находился шахтер, от полученных ранений он скончался.
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