Здания двух школ в Донецке повреждены в результате обстрела ВСУ

Здания школ в двух районах Донецка были повреждены в результате обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Двое мирных жителей ЛНР погибли при попытке прорыва ВСУ

«Поступила оперативная информация о повреждении общеобразовательных учреждений и объектов гражданской инфраструктуры города Донецка в результате многочисленных ночных обстрелов со стороны ВСУ», — цитирует сообщение ТАСС.

По данным ДНР, пострадали школа №105 в Петровском и школа №56 в Киевском районах города: в частности, в зданиях повреждено остекление.

Ранее стало известно, что в результате обстрела ВСУ в Донецке погиб мирный житель, напоминает РИА ФАН. Удар украинских силовиков пришелся на остановку общественного транспорта, где находился шахтер, от полученных ранений он скончался.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбстрелДНРВСУДонецк
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