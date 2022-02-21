Здания двух школ в Донецке повреждены в результате обстрела ВСУ

«Поступила оперативная информация о повреждении общеобразовательных учреждений и объектов гражданской инфраструктуры города Донецка в результате многочисленных ночных обстрелов со стороны ВСУ», — цитирует сообщение ТАСС.

По данным ДНР, пострадали школа №105 в Петровском и школа №56 в Киевском районах города: в частности, в зданиях повреждено остекление.

Ранее стало известно, что в результате обстрела ВСУ в Донецке погиб мирный житель, напоминает РИА ФАН. Удар украинских силовиков пришелся на остановку общественного транспорта, где находился шахтер, от полученных ранений он скончался.

