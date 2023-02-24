Здание Российского центра науки и культуры в Кишиневе облили красной краской

Неизвестные злоумышленники облили краской здание Российского центра науки и культуры (представительства Россотрудничества) в Кишиневе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве.

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«Совершен противоправный акт. Фасад здания облит красной краской», —отметил собеседник агентства.

По словам источника, представительство впервые сталкивается с подобным актом вандализма.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о подготовке в стране попытки переворота, к которой якобы причастна Россия. Позже глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Кишинев такими заявлениями пытается отвести от себя обвинения за провал своей социально-экономической политики.

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ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь/Sputnik
ТЕГИ:РоссияМолдавия
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