Здание Российского центра науки и культуры в Кишиневе облили красной краской
Неизвестные злоумышленники облили краской здание Российского центра науки и культуры (представительства Россотрудничества) в Кишиневе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве.
«Совершен противоправный акт. Фасад здания облит красной краской», —отметил собеседник агентства.
По словам источника, представительство впервые сталкивается с подобным актом вандализма.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о подготовке в стране попытки переворота, к которой якобы причастна Россия. Позже глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Кишинев такими заявлениями пытается отвести от себя обвинения за провал своей социально-экономической политики.
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