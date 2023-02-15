Лавров объяснил обвинения Молдавии в адрес России
Кишинев заявляет о том, что Москва якобы готовит государственный переворот в Молдавии, чтобы отвести от себя обвинения за провал молдавской социально-экономической политики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что эту риторику активно подхватывает сейчас и Киев. При этом президент Молдавии Майя Санду игнорирует возмущения и недовольства в обществе, сказал Лавров.
Лавров также ранее отмечал, что на роль «следующей Украины» Запад сейчас «приглядывает» Молдавию, поскольку президент страны Санду готова практически на все.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в стране готовились попытки дестабилизации и изменения конституционного строя. Она сообщила, что такая информация получена от молдавских спецслужб.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передал Майе Санду некий «российский документ» с планом по дестабилизации политической обстановки в республике. Он утверждает, что документ перехватила украинская разведка.
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