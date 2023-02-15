Лавров объяснил обвинения Молдавии в адрес России

Кишинев заявляет о том, что Москва якобы готовит государственный переворот в Молдавии, чтобы отвести от себя обвинения за провал молдавской социально-экономической политики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что эту риторику активно подхватывает сейчас и Киев. При этом президент Молдавии Майя Санду игнорирует возмущения и недовольства в обществе, сказал Лавров.