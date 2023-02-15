Лавров объяснил обвинения Молдавии в адрес России

Кишинев заявляет о том, что Москва якобы готовит государственный переворот в Молдавии, чтобы отвести от себя обвинения за провал молдавской социально-экономической политики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что эту риторику активно подхватывает сейчас и Киев. При этом президент Молдавии Майя Санду игнорирует возмущения и недовольства в обществе, сказал Лавров.

Роль следующей Украины? Молдавия обвинила Россию в попытке «слома» страны

Лавров также ранее отмечал, что на роль «следующей Украины» Запад сейчас «приглядывает» Молдавию, поскольку президент страны Санду готова практически на все.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в стране готовились попытки дестабилизации и изменения конституционного строя. Она сообщила, что такая информация получена от молдавских спецслужб.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передал Майе Санду некий «российский документ» с планом по дестабилизации политической обстановки в республике. Он утверждает, что документ перехватила украинская разведка.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:МИД РФСергей ЛавровМолдавияУкраина
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