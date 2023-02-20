Песков заявил, что Молдавия скатывается до антироссийской истерии

Ранее глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в разговоре с НСН отмечал, что советника президента Дорина Речана сделают премьер-министром для того, чтобы он подавил оппозицию массовыми репрессиями. По его словам, в каждой партии будут искать агентов Кремля.

Позднее президент Молдавии Майя Санду заявила, что новое молдавское правительство под руководством Дорина Речана приступает к своей работе в условиях угрозы безопасности.

