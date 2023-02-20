Песков заявил, что Молдавия скатывается до антироссийской истерии

У России с Молдавией отношения крайне напряженные, Кишинев скатывается до антироссийской истерии. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что подобное отсутствие конструктивизма вредит отношениям двух стран. По словам Пескова, Россия была «весьма ответственной страной».

Молдавия проведет военные учения 21-23 февраля

Ранее глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в разговоре с НСН отмечал, что советника президента Дорина Речана сделают премьер-министром для того, чтобы он подавил оппозицию массовыми репрессиями. По его словам, в каждой партии будут искать агентов Кремля.

Позднее президент Молдавии Майя Санду заявила, что новое молдавское правительство под руководством Дорина Речана приступает к своей работе в условиях угрозы безопасности.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияДмитрий Песков
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