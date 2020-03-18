Завершилось следствие по делу историка Соколова
Завершено расследование громкого уголовного дела в отношении бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление официального представителя СК России Светланы Петренко. Она напомнила, что мужчина обвиняется в
убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. При этом Петренко подчеркнула, что следствие собрало достаточно доказательств и отправило дело в Генпрокуратуру.
Как напоминает Газета.ру, по версии следствия, 7 ноября в Санкт-Петербурге Соколов застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко. Позже он расчленил ее тело, чтобы уничтожить его. Доцента вытащили из реки Мойки, куда он случайно упал, когда пытался выбросить останки девушки.
Ранее НСН писала, что бывшему доценту СПБГУ Олегу Соколову предъявили окончательное обвинение. Об этом сообщил его адвокат Александр Почуев. По его словам, следствие на данный момент полностью завершило работу по этому делу.
Соколову предъявлено обвинение по двум статьям: убийство и незаконное хранение оружия, сообщает RT.
Адвокат также сообщил, что свою вину Соколов признает и раскаивается.
Почуев добавил, что в дальнейшем планирует добиваться от суда рассмотрения дела в закрытом режиме.
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