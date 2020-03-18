Завершилось следствие по делу историка Соколова

Завершено расследование громкого уголовного дела в отношении бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление официального представителя СК России Светланы Петренко. Она напомнила, что мужчина обвиняется в

убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. При этом Петренко подчеркнула, что следствие собрало достаточно доказательств и отправило дело в Генпрокуратуру.

Как напоминает Газета.ру, по версии следствия, 7 ноября в Санкт-Петербурге Соколов застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко. Позже он расчленил ее тело, чтобы уничтожить его. Доцента вытащили из реки Мойки, куда он случайно упал, когда пытался выбросить останки девушки.