Завершено расследование дела о мошенничестве в отношении Марины Раковой и других лиц
Московские следователи завершили предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в отношении бывшего замминистра просвещения РФ Марины Раковой, сообщает пресс-служба МВД РФ.
В сообщении говорится, что кроме неё фигурантами дела являются ректор ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» («Шанинка») Сергей Зуев, а также бывшие сотрудники «Фонда новых форм развития образования» Евгений Зак, Максим Инкин и другие лица. Все они обвиняются в совершении пяти эпизодов мошенничества в особо крупном размере.
«В ходе расследования собраны доказательства, подтверждающие вину фигурантов в инкриминируемых им преступных деяниях. Они признали вину, активно сотрудничали со следствием и выразили готовность погасить причиненный ущерб», - указали в ведомстве.
Ранее стало известно, что Ракова начала работать в Агентстве стратегических инициатив (АСИ), где заявили, что все правовые основания для её трудоустройства имеются, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Уголовное дело, возбужденное по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» направлено в прокуратуру Москвы для утверждения обвинительного заключения.
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