Бывшего замминистра просвещения Марину Ракову выпустили из СИЗО

Судья Елена Гученкова постановила выпустить женщину из СИЗО, назначив ей запрет определённых действий до 7 февраля включительно. Такую же меру пресечения вместо домашнего ареста назначили ректору «Шанинки» Сергею Зуеву. Им запрещено выходить из дома с 22:00 до 6:00, а также посещать вуз и Сбербанк.

Ракова была арестована в октябре 2021 года, сообщает RT. Уголовное дело касается хищения бюджетных средств, а именно подложных договоров между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства, в результате чего вузу был причинен ущерб на 21 миллион рублей.

