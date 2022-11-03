Бывшего замминистра просвещения Марину Ракову выпустили из СИЗО

Мосгорсуд изменил меру пресечения экс-замминистру просвещения Марине Раковой по делу о хищении десятков миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

Ректора «Шанинки» Зуева отправили под домашний арест

Судья Елена Гученкова постановила выпустить женщину из СИЗО, назначив ей запрет определённых действий до 7 февраля включительно. Такую же меру пресечения вместо домашнего ареста назначили ректору «Шанинки» Сергею Зуеву. Им запрещено выходить из дома с 22:00 до 6:00, а также посещать вуз и Сбербанк.

Ракова была арестована в октябре 2021 года, сообщает RT. Уголовное дело касается хищения бюджетных средств, а именно подложных договоров между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства, в результате чего вузу был причинен ущерб на 21 миллион рублей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудСИЗОУголовное ДелоХищения
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