Заведено дело после взрыва газа в доме в Тобольске

По факту взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Тобольске заведено уголовное дело, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на СУ СК России по Тюменской области.

Ликвидировано открытое горение после взрыва газа в Тобольске

Взрыв газа произошел на пятом этаже. После этого огонь перекинулся на кровлю. Площадь возгорания составляет 800 квадратных метров.

В настоящее время все жильцы дома эвакуированы. Три человека госпитализированы.

На месте происшествия работают спасатели.

Решается вопрос о временном размещении 320 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Взрыв ГазаУголовное Дело

Горячие новости

Все новости

партнеры