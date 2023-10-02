Заведено дело после взрыва газа в доме в Тобольске
2 октября 202300:32
По факту взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Тобольске заведено уголовное дело, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на СУ СК России по Тюменской области.
Взрыв газа произошел на пятом этаже. После этого огонь перекинулся на кровлю. Площадь возгорания составляет 800 квадратных метров.
В настоящее время все жильцы дома эвакуированы. Три человека госпитализированы.
На месте происшествия работают спасатели.
Решается вопрос о временном размещении 320 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru