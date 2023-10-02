Ликвидировано открытое горение после взрыва газа в Тобольске

Спасатели ликвидировали открытое горение в доме в Тобольске, где произошел взрыв газа, сообщает региональный главк МЧС.

В Тобольске после взрыва газа загорелась крыша пятиэтажки

В настоящее время все жильцы дома эвакуированы. Следователи провели осмотр места происшествия, установили причины и обстоятельства взрыва.

Решается вопрос о временном размещении 320 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Взрыв ГазаПожары

Горячие новости

Все новости

партнеры