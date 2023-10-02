Ликвидировано открытое горение после взрыва газа в Тобольске
2 октября 202300:01
Спасатели ликвидировали открытое горение в доме в Тобольске, где произошел взрыв газа, сообщает региональный главк МЧС.
В настоящее время все жильцы дома эвакуированы. Следователи провели осмотр места происшествия, установили причины и обстоятельства взрыва.
Решается вопрос о временном размещении 320 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru