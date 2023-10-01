В Тобольске после взрыва газа загорелась крыша пятиэтажки
В городе Тобольске Тюменской области после взрыва бытового газа в одной из квартир загорелась крыша пятиэтажного жилого дома, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.
Взрыв произошел на пятом этаже в доме на улице Семена Ремезова. Всех жильцов эвакуировали. Информации о пострадавших не поступало.
В ликвидации возгорания участвуют 56 пожарных и 17 единиц техники. Решается вопрос о временном размещении 320 человек.
Ранее взрыв газа произошел в одной из квартир в доме на улице Геологоразведчиков в Тюмени, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru