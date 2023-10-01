В Тобольске после взрыва газа загорелась крыша пятиэтажки

В городе Тобольске Тюменской области после взрыва бытового газа в одной из квартир загорелась крыша пятиэтажного жилого дома, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Пять человек пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме в Белгородской области

Взрыв произошел на пятом этаже в доме на улице Семена Ремезова. Всех жильцов эвакуировали. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации возгорания участвуют 56 пожарных и 17 единиц техники. Решается вопрос о временном размещении 320 человек.

Ранее взрыв газа произошел в одной из квартир в доме на улице Геологоразведчиков в Тюмени, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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