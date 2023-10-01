В Тобольске после взрыва газа загорелась крыша пятиэтажки

Взрыв произошел на пятом этаже в доме на улице Семена Ремезова. Всех жильцов эвакуировали. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации возгорания участвуют 56 пожарных и 17 единиц техники. Решается вопрос о временном размещении 320 человек.

Ранее взрыв газа произошел в одной из квартир в доме на улице Геологоразведчиков в Тюмени, отмечает «Радиоточка НСН».

