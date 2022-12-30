Заведено дело после пожара с гибелью ребенка в Москве
Гибель шестилетнего мальчика при пожаре в квартире многоэтажного дома на севере Москвы расследуют в рамках уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на ГСУ СКР по Москве.
Возгорание произошло в одном из домов на улице 800-летия. Мать мальчика госпитализировали с ожогами различной степени тяжести. Пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Не исключаются и другие версии.
Ранее в Омске в результате пожара, который произошел в жилом многоквартирном доме, погибла семья с трехлетним ребенком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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