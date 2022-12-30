Заведено дело после пожара с гибелью ребенка в Москве

Возгорание произошло в одном из домов на улице 800-летия. Мать мальчика госпитализировали с ожогами различной степени тяжести. Пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Не исключаются и другие версии.

Ранее в Омске в результате пожара, который произошел в жилом многоквартирном доме, погибла семья с трехлетним ребенком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

