В жилом доме в Омске при пожаре погибла семья с ребенком
В Омске в результате пожара, который произошел в жилом многоквартирном доме, погибла семья с трехлетним ребенком, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на следственные органы.
Огонь вспыхнул в здании на Космическом проспекте. При тушении огня спасатели обнаружили тела трехлетнего ребенка и его родителей.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее в селе Еремеево в Башкирии в пожаре погибли два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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