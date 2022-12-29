В жилом доме в Омске при пожаре погибла семья с ребенком

В Омске в результате пожара, который произошел в жилом многоквартирном доме, погибла семья с трехлетним ребенком, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на следственные органы.

Что известно о пожаре в доме престарелых Кемерове

Огонь вспыхнул в здании на Космическом проспекте. При тушении огня спасатели обнаружили тела трехлетнего ребенка и его родителей.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в селе Еремеево в Башкирии в пожаре погибли два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ОмскПожары
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