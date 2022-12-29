Американский журналист: пожары в РФ — диверсия западных шпионов
Центральное разведывательное управление США использует шпионов НАТО, чтобы устраивать саботажи в России, сообщил на своем сайте американский журналист Джек Мерфи.
«По словам трех бывших сотрудников разведки и двух бывших американских военных чиновников, кампания, которая планировалась годами, стала причиной многих необъяснимых взрывов и других происшествий», — заявил он.
При этом американские разведчики не принимают участия в саботаже напрямую, но координируют и контролируют проведение операций. Мерфи уверен, что европейские разведчики имеют право голосовать, когда и как будет проводиться саботаж, потому что их люди «берут на себя все риски».
Представитель ЦРУ Тэмми Торп опроверг такие заявления, отметив, что ведомство не поддерживает каким-либо образом диверсионную сеть в России.
Напомним, число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерове выросло до 22, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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