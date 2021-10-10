Заведено дело после нападения собаки на ребенка в Казани

В Казани инициировано уголовное дело после того, как бродячая собака напала на ребенка, сообщает СУ СКР по Республике Татарстан.

11-летний ребенок скончался после нападения собаки в Подмосковье

Животное покусало мальчика. Дело расследуется по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По предварительным данным, собака нападала на ребенка на улице Юлиуса Фучика. Ребенок получил травмы лица и руки.

Прокуратура по данному факту инициировала проверку, чтобы дать оценку работе органов местного самоуправления.

Ранее стало известно о нападении бездомной собаки на шестилетнюю девочку в Оренбургской области.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ДетиСобаки
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