Заведено дело после нападения собаки на ребенка в Казани

Животное покусало мальчика. Дело расследуется по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По предварительным данным, собака нападала на ребенка на улице Юлиуса Фучика. Ребенок получил травмы лица и руки.

Прокуратура по данному факту инициировала проверку, чтобы дать оценку работе органов местного самоуправления.

Ранее стало известно о нападении бездомной собаки на шестилетнюю девочку в Оренбургской области.

