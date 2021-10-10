Заведено дело после нападения собаки на ребенка в Казани
В Казани инициировано уголовное дело после того, как бродячая собака напала на ребенка, сообщает СУ СКР по Республике Татарстан.
Животное покусало мальчика. Дело расследуется по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По предварительным данным, собака нападала на ребенка на улице Юлиуса Фучика. Ребенок получил травмы лица и руки.
Прокуратура по данному факту инициировала проверку, чтобы дать оценку работе органов местного самоуправления.
Ранее стало известно о нападении бездомной собаки на шестилетнюю девочку в Оренбургской области.
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