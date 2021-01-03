11-летний ребенок скончался после нападения собаки в Подмосковье

Собака загрызла насмерть 11-летнего мальчика в подмосковной Ивантеевке, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК по Московской области Ольгу Врадий.

Инцидент произошел вечером 2 января на территории частного домовладения. На теле мальчика были обнаружены укушенные раны. По предварительным данным, ребенок вместе с родителями находился в гостях у заводчиков собак.

Ребёнок гулял во дворе, когда взрослые были дома. В этот момент одна из собак его искусала. От полученных травм мальчик скончался на месте.

В июне прошлого года жительница Московской области лишилась руки после нападения собаки породы алабай.Пес атаковал женщину, которая гуляла с ребенком. Пострадавшая получила тяжелые травмы и была госпитализирована.









