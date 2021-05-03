Заведено дело после нападения собаки на ребенка под Оренбургом

Стало известно о нападении бездомной собаки на шестилетнюю девочку в Оренбургской области, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

11-летний ребенок скончался после нападения собаки в Подмосковье

По данному факту расследуется уголовное дело о халатности. Бездомная собака покусала в Новотроицке девочку во дворе жилого дома на улице Уметбаева. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства нападения животного на ребенка.

Напомним, в Татарстане расследуют уголовное дело после нападения собак на ребенка. 11-летнего мальчика госпитализировали с многочисленными травмами после нападения стаи бродячих животных.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ДетиСобаки
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