Калининградский стрелок оставил записку

Записка и патроны были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов Калининграда в квартире мужчины, который застрелил семейную пару на Центральном рынке города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

«Предположительно, стрелявший взял оружие, из которого велась стрельба, дома. В квартире обнаружены патроны и записка», — цитирует агентство слова собеседника.

В записке мужчина сообщил о желании отомстить. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.