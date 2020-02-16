Калининградский стрелок оставил записку
Записка и патроны были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов Калининграда в квартире мужчины, который застрелил семейную пару на Центральном рынке города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
«Предположительно, стрелявший взял оружие, из которого велась стрельба, дома. В квартире обнаружены патроны и записка», — цитирует агентство слова собеседника.
В записке мужчина сообщил о желании отомстить. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.
Напомним, мужчина расстрелял семью на улице Баранова в Калининграде в субботу, 15 февраля. Погибли мужчина и его беременная супруга, ранен их 13-летний сын, которому оказана медицинская помощь. Сам стрелок скончался от ран после попытки застрелиться.
В связи с инцидентом СК возбудил дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более человек). В качестве причин СМИ называют личную неприязнь, а также конфликт из-за места на рынке, где торговали участники инцидента.
Ранее завотделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов рассказал НСН, почему в России все чаще выясняют отношения с оружием в руках. Он заявил, что растет число подражателей стрелкам из-за большого количества сообщений в СМИ об инцидентах.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Калининградский стрелок оставил записку
- Россиянин завоевал бронзу на ЧМ по биатлону в Италии
- В Дипакадемии предрекли эпоху перемен в отношениях России и Запада
- Путин назвал инициативу из Послания Федсобранию, против которой были все
- В российском МИД назвали три условия улучшения отношений с Европой