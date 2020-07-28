Заслуженную артистку России Ольгу Анохину обокрали в столичной больнице

В одной из больниц столицы заслуженная артистка России Ольга Анохина стала жертвой воров. Об этом сообщили в пресс-службе московского ГУМВД. Заявление о хищении у женщины телефона и пяти тысяч рублей поступило в полицию. Общая сумма ущерба оценивается в 19 тысяч рублей.

Между тем, РЕН ТВ приводит подробности совершенного преступления: артистку обокрали прямо во время операции. Палата, из которой Анохину перевезли в операционную, осталась открытой. Злоумышленникам не составило труда проникнуть туда и похитить деньги и телефон.

Напомним, советская и российская актриса, заслуженная артистка России Ольга Анохина снималась во множестве известных картин – в их числе «Будьте моим мужем», «Военно-полевой роман» и «Сибирский цирюльник».