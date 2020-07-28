Заслуженную артистку России Ольгу Анохину обокрали в столичной больнице

В одной из больниц столицы заслуженная артистка России Ольга Анохина стала жертвой воров. Об этом сообщили в пресс-службе московского ГУМВД. Заявление о хищении у женщины телефона и пяти тысяч рублей поступило в полицию. Общая сумма ущерба оценивается в 19 тысяч рублей.

Между тем, РЕН ТВ приводит подробности совершенного преступления: артистку обокрали прямо во время операции. Палата, из которой Анохину перевезли в операционную, осталась открытой. Злоумышленникам не составило труда проникнуть туда и похитить деньги и телефон.

Напомним, советская и российская актриса, заслуженная артистка России Ольга Анохина снималась во множестве известных картин – в их числе «Будьте моим мужем», «Военно-полевой роман» и «Сибирский цирюльник».

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А ранее НСН писала, что в Сочи была похищена рукопись поэта Александра Пушкина, принадлежащая 51-летнему местному жителю. Стоимость исторического документа оценивается в 75 миллионов рублей. Владелец раритета обнаружил пропажу в конце мая и обратился в правоохранительные органы. Мужчина заявил, что подозревает в краже свою бывшую сожительницу.

В результате следователи изучили изъяли на месте преступления отпечатки пальцев, следы ткани и сигаретные окурки, после чего по горячим следам вышли на 39-летнюю гражданку Украины. Женщина сама явилась в полицию с повинной.

В настоящее время подозреваемая задержана, раритет изъят. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», передает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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