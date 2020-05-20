Подмосковные подростки грабили магазин и вели прямой эфир

В Подмосковье задержаны подростки, которые совершили налет на магазин. Действия школьников зафиксировали не только камеры наружного наблюдения: юные воры снимали свои похождения на камеру и вели прямую трансляцию кражи.



Инцидент произошел в Солнечногорске. Трое подростков в возрасте от 14 до 17 лет притаились в супермаркете, дождались закрытия и «пошли на дело».



Злоумышленники схватили сумки и чемоданы, набивая их всем подряд: в частности, подростки прихватили алкоголь, сигареты, сладости и даже носки.



В свою очередь зрители прямого эфира подбадривали налетчиков и даже указывали, что лучше украсть. Сами злоумышленники в эфире похвастались, что уже ранее «обносили» другие магазины.



Видеозапись их проделок, в том числе часть прямого эфира, опубликовал сайт «Подмосковье сегодня». Все герои ролика были задержаны спустя два часа после налета, им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».