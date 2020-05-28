Украинка украла у россиянина рукопись Пушкина за 75 млн рублей
В Сочи была похищена рукопись поэта Александра Пушкина, принадлежащая 51-летнему местному жителю. Стоимость исторического документа оценивается в 75 миллионов рублей.
Владелец раритета обнаружил пропажу в конце мая и обратился в правоохранительные органы. Мужчина заявил, что подозревает в краже свою бывшую сожительницу.
В результате следователи изучили изъяли на месте преступления отпечатки пальцев, следы ткани и сигаретные окурки, после чего по горячим следам вышли на 39-летнюю гражданку Украины. Женщина сама явилась в полицию с повинной.
В настоящее время подозреваемая задержана, раритет изъят. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», передает РЕН ТВ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
379 тыс.+8 371 / сут.
Умерли
4 142+174 / сут.
Выздоровели
151 тыс.+8 785 / сут.
- В Роспотребнадзоре рассчитывают получить вакцину до новой волны коронавируса
- Собянин сохранит карантин в Москве до появления вакцины
- Посла РФ вызвали в МИД ФРГ из-за хакерской атаки на Бундестаг
- Россия предоставила ВОЗ восемь вакцин от коронавируса
- Расписание прогулок москвичей опубликуют в виде интерактивной карты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru