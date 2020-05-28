Украинка украла у россиянина рукопись Пушкина за 75 млн рублей

Владелец раритета обнаружил пропажу в конце мая и обратился в правоохранительные органы. Мужчина заявил, что подозревает в краже свою бывшую сожительницу.



В результате следователи изучили изъяли на месте преступления отпечатки пальцев, следы ткани и сигаретные окурки, после чего по горячим следам вышли на 39-летнюю гражданку Украины. Женщина сама явилась в полицию с повинной.



В настоящее время подозреваемая задержана, раритет изъят. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», передает РЕН ТВ.

