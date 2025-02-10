Защиту от нефтеразлива ставят на Сахалине у севшего на мель китайского судна

Спасатели в морском порту Невельска приступили к операции, необходимой для недопущения разлива нефтепродуктов с китайского балкера An Yang 2, который сел на мель в ночь на 9 февраля. Они устанавливают подпорные стенки, информирует правительство Сахалинской области.

Уже смонтировано 120 метров таких технических объектов. При этом погодные условия не позволяют водолазам провести осмотр подводной части судна, это можно будет сделать после прекращения шторма.