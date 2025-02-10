Защиту от нефтеразлива ставят на Сахалине у севшего на мель китайского судна
Спасатели в морском порту Невельска приступили к операции, необходимой для недопущения разлива нефтепродуктов с китайского балкера An Yang 2, который сел на мель в ночь на 9 февраля. Они устанавливают подпорные стенки, информирует правительство Сахалинской области.
Уже смонтировано 120 метров таких технических объектов. При этом погодные условия не позволяют водолазам провести осмотр подводной части судна, это можно будет сделать после прекращения шторма.
Одновременно продолжается прокладка технической дороги к балкеру для откачки топлива из его танков. На месте продолжают дежурить экстренные службы. Ситуацию лично контролирует губернатор Сахалина Валерий Лимаренко. В Невельске действует оперативный штаб по предотвращению чрезвычайной ситуации.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Невельском районе введен режим чрезвычайной ситуации, а в Сахалинской области - режим повышенной готовности. По данным Росморречфлота, на китайском судне поврежден отсек для соленой воды для придания балкеру устойчивости. На борту находится 54 тонны дизельного топлива и 706 тонн мазута для двигательной установки. Следов разлива нефтепродуктов и загрязнения акватории нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru