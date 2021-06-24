Защита потерпевших в смертельном ДТП с участием Ефремова считает, что ему рано смягчать приговор

Актер Михаил Ефремов, осужденный за ДТП со смертельным исходом, должен отсидеть не менее половины срока, прежде чем подавать прошение о смягчении приговора, сказал ТАСС юрист Александр Добровинский, представляющий сторону потерпевших.

Ранее стало известно, что защита Ефремова просит смягчить ему приговор из-за нервного расстройства.

«Наказание должно быть соразмерным и отвечать принципам разумности. На наш взгляд, заявленные требования по части смягчения наказания преждевременны и могут быть поданы стороной защиты после отбывания наказания не менее половины срока. Указанный срок еще не наступил», - сказал Добровинский.

В начале июня 2020 года внедорожник, которым управлял Ефремов, вылетел на Садовом кольце на встречную полосу и протаранил автомобиль, водитель которого скончался. Было установлено, что актер был пьян. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.

23 июня стало известно, что защита Ефремова подала кассационную жалобу на приговор. Адвокаты указали, что суд учел не все смягчающие обстоятельства в деле. Они также отметили, что у Ефремова развилось расстройство психики.

