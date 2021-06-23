Ефремов просит смягчить ему наказание из-за нервного расстройства

Защита актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП в центре Москвы, подала кассационную жалобу на приговор. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Защитники Роман Филиппов и Петр Хархорин отмечают в документе, что ранее суд учел не все смягчающие обстоятельства в деле. По их словам, речь идет о том, что Ефремов занимался благотворительностью, а также неоднократно извинялся перед родными погибшего в аварии курьера Сергея Захарова. Кроме того, он выплатил его родственникам более 4,5 миллиона рублей компенсации.

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Адвокаты также отмечают, что у Ефремова развилось расстройство психики, к тому же он страдает от синдрома алкогольной зависимостью. Защитники напомнили, что на иждивении у артиста находятся родственники, в том числе жена.

Ранее Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, после Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет, передает телеканал «360».


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ФОТО: РИА Новости / пресс-служба Мосгорсуда
ТЕГИ:Михаил Ефремов
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