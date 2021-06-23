Ефремов просит смягчить ему наказание из-за нервного расстройства

Адвокаты также отмечают, что у Ефремова развилось расстройство психики, к тому же он страдает от синдрома алкогольной зависимостью. Защитники напомнили, что на иждивении у артиста находятся родственники, в том числе жена.

Ранее Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, после Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет, передает телеканал «360».



