Защита обжаловала арест Дарьи Треповой

Отмечается, что апелляционная жалоба на постановление Басманного суда поступила во вторник, 11 апреля. Других подробностей не приводится.

Ранее сообщалось, что Дарья Трепова сотрудничает со следствием. Отмечалось, что правоохранители отрабатывают все версии теракта.

Военкор Владлен Татарский погиб в результате взрыва подарочной статуэтки в кафе Петербурга 2 апреля. При этом пострадали более 30 посетителей дискуссионного клуба «Кибер Фронт Z», сообщает «Радиоточка НСН».

