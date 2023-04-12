Защита обжаловала арест Дарьи Треповой
Защита обжаловала арест Дарьи Треповой, фигурантки дела о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.
Отмечается, что апелляционная жалоба на постановление Басманного суда поступила во вторник, 11 апреля. Других подробностей не приводится.
Ранее сообщалось, что Дарья Трепова сотрудничает со следствием. Отмечалось, что правоохранители отрабатывают все версии теракта.
Военкор Владлен Татарский погиб в результате взрыва подарочной статуэтки в кафе Петербурга 2 апреля. При этом пострадали более 30 посетителей дискуссионного клуба «Кибер Фронт Z», сообщает «Радиоточка НСН».
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