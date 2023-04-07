Секретарь ОНК опроверг информацию о нахождении Треповой в СИЗО «Лефортово»

Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников заявил, что информация о том, что Дарья Трепова помещена на время следствия в московский СИЗО «Лефортово», не соответствует действительности, сообщает ТАСС.

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По его словам, члены комиссии ещё не посещали девушку, так как имеется большое количество обращений от граждан, требующих скорого реагирования ОНК.

«Как только мы проведём работу по ним, мы постараемся посетить Трепову... Как только мы её посетим - расскажу, где она», - заключил Мельников.

Ранее член СПЧ Ева Меркачева заявила, что Трепову, подозреваемую в убийстве военкора Владлена Татарского, доставили в СИЗО «Лефортово», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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