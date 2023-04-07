Секретарь ОНК опроверг информацию о нахождении Треповой в СИЗО «Лефортово»
Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников заявил, что информация о том, что Дарья Трепова помещена на время следствия в московский СИЗО «Лефортово», не соответствует действительности, сообщает ТАСС.
По его словам, члены комиссии ещё не посещали девушку, так как имеется большое количество обращений от граждан, требующих скорого реагирования ОНК.
«Как только мы проведём работу по ним, мы постараемся посетить Трепову... Как только мы её посетим - расскажу, где она», - заключил Мельников.
Ранее член СПЧ Ева Меркачева заявила, что Трепову, подозреваемую в убийстве военкора Владлена Татарского, доставили в СИЗО «Лефортово», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 915 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+10 685 / сут.
- «Ростех»: Начало серийных поставок самолёта МС-21 намечено на 2024 год
- Минфин: Расходы на нацпроекты на 1 апреля превысили 600 млрд рублей
- СБУ заочно обвинила в пропаганде войны протоиерея РПЦ Ткачева
- Винер одобрила идею о выступлении российских спортсменов под нейтральным флагом
- Американский журналист Гершкович отверг все обвинения в свой адрес
- «Вам всем придется извиниться!»: Кадырову понравилась пародия на него Галустяна
- ЧВК «Вагнер» продвигается к западу Артемовска
- Минфин дал предварительную оценку дефициту бюджета в январе-марте 2023 года
- Секретарь ОНК опроверг информацию о нахождении Треповой в СИЗО «Лефортово»
- Агрокомплекс семьи экс-главы Минсельхоза Ткачёва получил рекордную прибыль
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru