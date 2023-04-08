Обвиняемая в теракте в кафе Петербурга сотрудничает со следствием
Обвиняемая в теракте в кафе Санкт-Петербурга Дарья Трепова сотрудничает со следствием, передает ТАСС.
По данным агентства, правоохранители отрабатывают все версии теракта.
Военкор Владлен Татарский погиб в результате взрыва подарочной статуэтки в кафе Петербурга 2 апреля. При этом пострадали более 30 посетителей дискуссионного клуба «Кибер Фронт Z». По данным СМИ, подозреваемая в совершении теракта Дарья Трепова сказала Татарскому, что статуэтку не пропустили охранники, спросив «не бомба ли это». Все посмеялись, сочтя это шуткой, Татарский разрешил Треповой принести подарок, а уже через несколько минут «адская машина» взорвалась, убив военкора.
Ранее Евгений Пригожин посмертно поблагодарил военкора Владлена Татарского от себя и своих бойцов, который сделал «многое для того, чтобы мы могли идти к победе и уничтожать врага», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru