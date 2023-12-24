Зарезавший девушку в центре Москвы признался в еще одном убийстве
Задержанный за убийство девушки в центре столицы сознался, что зарезал еще одну женщину. Об этом в своем Telegram-канале сообщил московский главк Следственного комитета РФ.
Правоохранители задержали 37-летнего мужчину, который убил 25-летнюю девушку в квартире на Мукомольном проезде в центре Москвы. После совершения преступления он нанес себе ножом телесные повреждения.
По данным следствия, мужчина зарезал еще одну женщину в гостинице на востоке Москвы.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Личность второй жертвы устанавливается.
Следственный комитет предложил лишать приобретенного гражданства а покушение или совершение умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru