Зарезавший девушку в центре Москвы признался в еще одном убийстве

Правоохранители задержали 37-летнего мужчину, который убил 25-летнюю девушку в квартире на Мукомольном проезде в центре Москвы. После совершения преступления он нанес себе ножом телесные повреждения.

По данным следствия, мужчина зарезал еще одну женщину в гостинице на востоке Москвы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Личность второй жертвы устанавливается.

Следственный комитет предложил лишать приобретенного гражданства а покушение или совершение умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления, напоминает «Радиоточка НСН».

