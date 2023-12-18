СМИ: В Москве старшеклассник выстрелил в мужчину, который конфликтовал с его матерью

Столичный старшеклассник выстрелил из травматического пистолета в голову мужчине, который оскорблял его мать, передает Life.ru.

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Так, около дома на Пятницком шоссе 38-летний гражданин Азербайджана начал оскорблять женщину, за которую и вступился ее сын. Он взял пистолет из сейфа и выстрелил в голову злоумышленнику минимум шесть раз.

По данным издания, сейчас пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее житель Санкт-Петербурга пришел в управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) и признался в убийстве, которое совершил 30 лет назад, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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