СМИ: В Москве старшеклассник выстрелил в мужчину, который конфликтовал с его матерью

Так, около дома на Пятницком шоссе 38-летний гражданин Азербайджана начал оскорблять женщину, за которую и вступился ее сын. Он взял пистолет из сейфа и выстрелил в голову злоумышленнику минимум шесть раз.

По данным издания, сейчас пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее житель Санкт-Петербурга пришел в управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) и признался в убийстве, которое совершил 30 лет назад, напоминает «Радиоточка НСН».

