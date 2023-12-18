СМИ: В Москве старшеклассник выстрелил в мужчину, который конфликтовал с его матерью
Столичный старшеклассник выстрелил из травматического пистолета в голову мужчине, который оскорблял его мать, передает Life.ru.
Так, около дома на Пятницком шоссе 38-летний гражданин Азербайджана начал оскорблять женщину, за которую и вступился ее сын. Он взял пистолет из сейфа и выстрелил в голову злоумышленнику минимум шесть раз.
По данным издания, сейчас пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Ранее житель Санкт-Петербурга пришел в управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) и признался в убийстве, которое совершил 30 лет назад, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Окружной суд Хельсинки постановил арестовать россиянина Тордена
- Пересильд похвалила игру дочери в «Слове пацана»
- Мошенники пытались обмануть директора певца Буйнова с помощью дипфейка
- Писатель Борис Акунин внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
- Восковую фигуру Жерара Депардье убрали из парижского музея Гревен
- Ксения Бородина ушла из реалити-шоу «Дом-2»
- Актер Савинков заявил, что его не позвали в продолжение «Счастливы вместе»
- СМИ: В Москве старшеклассник выстрелил в мужчину, который конфликтовал с его матерью
- Залужный раскритиковал увольнение Зеленским областных военкомов Украины
- Буцкая: В Госдуме обсуждают вопрос семейного автомобиля с «АвтоВАЗом»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru